Sinopsis Film Angel Has Fallen: Gerard Butler dalam Misi Penyerangan Presiden AS

PIKIRAN RAKYAT - Film Angel Has Fallen bakal tayang perdana di Bioskop Trans TV pada Jumat, 30 Desember 2022.

Angel Has Fallen merupakan trilogi dari dua film sebelumnya, yaitu Olympus Has Fallen, lalu dilanjutkan dengan film London Has Fallen.

Film Angel Has Fallen merupakan karya dari sutradara Waugh yang ditulis Roberts M. Kamen dan Matt Cook.

Film ini dibintangi oleh aktor kenamaan Hollywood, di antaranya Gerard Butler, Frederick Schmidt, Danny Huston, Rocci Williams, dan Piper Perabo.

Berikut Sinopsis film Angel Has Fallen seperti yang sudah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Sinopsis Film Angel Has Fallen

Kisah bermula dari kehidupan Mike yang ditugaskan sebagai agen keamanan presiden Amerika Srikat di White House.

Mike pun ditugaskan untuk mengikuti semua kegiatan presiden Amerika Serikat, untuk itu Mike harus selalu siap siaga disisi sang presiden.