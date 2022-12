Cinta Laura Blak-blakan Sebut Deddy Corbuzier Kekanak-kanakan hingga Sebut Sifat Aslinya

PIKIRAN RAKYAT - Cinta Laura ungkapkan pendapat dirinya terkait Deddy Corbuzier dalam wawancaranya bersama Onadio Leonardo.

Saat Cinta Laura menjadi bintang tamu dalam YouTube The Leonardo's, dirinya mendeskripsikan penilain terhadap Deddy Corbuzier.

Cinta Laura pun langsung blak-blakan terkait pribadi Deddy Corbuzier sebenarnya.

Cinta Laura tak ragu mengatakan jika Deddy Corbuzier kekanak-kanakan dan dirinya ingin mengklarifikasi terkait pernyataannya tersebut.

Baca Juga: Cinta Laura Beri Pesan Penuh Inspirasi untuk Perempuan Indonesia: Gender Bukan Limitasi

"Man child. Oke klarifikasi sebelum netizen mau bikin cerita sendiri ya," ucap Cinta Laura.

Menurut wanita kelahiran 1993 ini, di satu sisi Deddy Corbuzier adalah sosok yang menyeramkan, namun sebenarnya Deddy adalah sosok yang penyayang.

Selain itu Deddy juga adalah sosok pria yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan tidak diketahui banyak orang.

"Dalam satu sisi orang yang memandang dia tuh serem aku terasa ter intimidasi kalau ketemu dia takut, but exactly teddy bear inside, he so sweet," tutur Cinta Laura, dikutip Pikiran-Rakyat.com YouTube The Leonardo's, Selasa, 27 Desember 2022.