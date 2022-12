Sinopsis Film Olympus Has Fallen, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

PIKIRAN RAKYAT - Film Olympus Has Fallen akan tayang malam ini, Rabu, 28 Desember 2022 di Bioskop Trans TV pukul 21.45 WIB.

Olympus Has Fallen menceritakan tentang mantan anggota paspampres Amerika Serikat yang kembali bertugas usai terjadi penyekapan pada pemimpin negara.

Cerita yang ditulis Creighton Rothenberger dan Katrin Benedikt ini dituangkan dalam film Olympus Has Fallen dengan durasi 1 jam 59 menit.

Situs IMDB melaporkan, film Olympus Has Fallen mendapat rating 6,5/10 dan menghasilkan pendapatan lebih dari 170 juta dolar AS.

Sinopsis Film Olympus Has Fallen

Film Olympus Has Fallen menceritakan tentang Mike, anggota paspampres AS yang dihadapkan pada kematian Margaret Asher, istri Presiden AS, Benjamin Asher.

Mike merupakan salah satu anggota yang bertugas saat itu. Setelah kematian Margaret, Mike menyalahkan diri sendiri karena dinilai gagal melindungi istri presiden dalam tugasnya.