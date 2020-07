Potret Jennie Blackpink Mendadak Buat Geger, Gara-gara Logo Napoli

PIKIRAN RAKYAT - Bagi pencinta K-Pop, sosok Jennie Blackpink sudah tidak asing lagi.

Gadis bernama lengkap Jennie Kim ini dikenal lewat grup besutan YG Entertainment, Blackpink.

Sebagai musisi papan atas Korea Selatan, kiprah Jennie Blackpink dalam bermusik sudah tak diragukan lagi.

Baca Juga: RESMI! Ini 8 Poin Hasil Pertemuan PT LIB dan Klub Liga 1, Persib Pilih Bermarkas di GBLA

Lewat lagu terbarunya, How You Like That, Jennie bersama Lisa, Rose dan Jisoo berhasil membukukan beberapa rekor.

loading...

Namun kini, sosok Jennie Blackpink kembali menjadi perhatian dunia.

Bukan karena lagunya, Jennie Blackpink mendapat sorotan warganet lantaran sebuah baju yang dikenakannya di sebuah potret yang diunggah pada Sabtu, 18 Juli 2020.

Baca Juga: Manchester United vs Chelsea: Frank Lampard Bantah Keunggulan Soal Waktu Istirahat The Blues

Dalam unggahan terbarunya, Jennie Blackpink tampak mengenakan kaos off-shoulder bernuansa cokelat.