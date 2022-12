Sinopsis Film Rambo: Last Blood, Sylvester Stallone Kembali ke Medan Pertarungan

PIKIRAN RAKYAT - Film Rambo: Last Blood bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Senin, 25 Desember 2022.

Film Rambo: Last Blood instalasi kelima dari waralaba Rambo yang dulunya dimulai dari film First Blood (1982).

Rambo: Last Blood digarap oleh sutradara Adrian Grunberg yang sebelumnya pernah mengarahkan film Get the Gringo (2012).

Sylvester Stallone kembali dipercaya untuk berperan sebagai Rambo dan beradu akting dengan Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, dan Adriana Barraza.

Baca Juga: Sinopsis Film Rambo: Last Blood, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

Sinopsis Film Rambo: Last Blood

John Rambo dalam film Rambo Last Blood yang diperankan oleh Sylvester Stallone harus memilih berdamai dengan masa lalunya.

John Rambo harus mengeluarkan kemampuan tempurnya untuk membalaskan dendam kepada sekelompok geng tidak bertanggung jawab.

Film Rambo Last Blood ini dimulai dari keinginan Gabrielle yang diperankan oleh Yvette Monreal ingin mencari sosok ayahnya ke kota kelahirannya.