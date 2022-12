Diprotes Netizen, BCL Dianggap Promosikan Rumah Mode yang Terjerat Skandal Iklan Kekerasan Seksual pada Anak

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi Bunga Citra Lestari menuai sorotan netizen usai mengunggah foto berbalut busana bertema celana jeans di media sosial Instagram miliknya pada 25 Desember 2022.

Dalam unggahan yang terdiri atas 3 foto tersebut, penyanyi yang akrab disapa BCL itu berpose menawan dengan balutan busana unik.

“Back to be the judge for Indonesian Idol season 12, (kembali jadi juri untuk Indonesian Idol season 12),” kata BCL dalam unggahannya.

Unggahan tersebut rupanya menuai pro dan kontra sebagian netizen yang kurang sepakat dengan brand yang diusung oleh sang penyanyi, yakni Balenciaga.

Baca Juga: Cek Fakta: Bupati Kepulauan Meranti Dikabarkan Dicopot Usai Sebut Kemenkeu Iblis

BCL pun akhirnya menghapus foto yang menampilkan nama rumah mode tersebut dari unggahan yang dibagikannya.

Kontroversi Kampanye Iklan Balenciaga

Kontroversi sudah berlangsung sejak 2015 yang lalu mulai dari busana stocking hitam Kim Kardashian dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, memperagakan model yang membawa kantong sampah, sepatu yang dinilai kumuh, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, kontroversi yang paling membuat publik marah adalah unggahan media sosial mereka pada November 2022 lalu.

Dalam satu unggahannya, mereka menampilkan foto anak sedang memegang tas tangan yang berbentuk seperti boneka Teddy Bear dengan aksesoris BDSM (kecenderungan seksual terhadap penyiksaan).