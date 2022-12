Berkat Lagu All I Want For Christmas is You, Mariah Carey Raup Rp40 Miliar Setiap Natal

PIKIRAN RAKYAT - Lagu milik Mariah Carey, All I Want For Christmas is You masuk dalam jajaran lagu terlaris saat memasuki Natal.

Tidak terasa, lagu All I Want For Christmas is You sudah berusia 25 tahun. Selama itu juga, Mariah Carey meraup keuntungan fantastis setiap Natal.

Bahkan lagu All I Want For Christmas is You naik di beberapa tangga lagu, salah satunya Billboard.

Pada tahun 2019, lagu All I Want For Christmas is You pernah berada di puncak tangga lagu Billboard.

Baca Juga: Mariah Carey Digugat 20 Juta Dolar AS karena Lagu All I Want For Christmas, Kenapa?

"@MariahCarey "All I Want For Christmas Is You" secara resmi No.1 di #Hot100 untuk pertama kalinya minggu ini, 25 tahun setelah dirilis," dalam pengumuman @billboardcharts pada 17 Desember 2019.

"Yeay kami berhasil," ucap @MariahCarey.

Bagi Mariah Carey, pencapaian tersebut merupakan ke-19 kalinya menduduki peringkat pertama di Billboard.