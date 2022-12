Sinopsis Film The Last Witch Hunter: VIn Diesel jadi Pemburu Penyihir Jahat

PIKIRAN RAKYAT - Film The Last Witch Hunter bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Minggu, 25 Desember 2022.

Film The Last Witch Hunter dibintangi oleh Vin Diesel, Elijah Wood, Rose Leslie, Julie Engelbrecht, dan Michael Caine.

The Last Witch Hunter merupakan film bergenre aksi fantasi yang digarap oleh sutradara Breck Eisner.

Film The Last Witch Hunter dirilis pertama kali di Kota New York pada 13 Oktober 2015.

Baca Juga: Sinopsis Film Zombieland: Double Tap, Kisah Perjuangan Emma Stone Demi Selamat dari Zombie

Kemudian dilanjut dengan perilisan secara luas di Amerika Serikat pada 23 Oktober 2015.

Sinopsis Film The Last Witch Hunter

The Last Witch Hunter berkisah tentang seorang pemburu penyihir abadi, yang telah hidup ratusan tahun yang lalu.

Pemburu itu harus menghentikan wabah sihir berbahaya yang mengancam keselamatan dunia.