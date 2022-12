Suty Karno Ungkap Keinginan Aminah Cendrakasih untuk Selalu Syuting Si Doel: Mumpung Nyak Masih Ada

PIKIRAN RAKYAT - Aminah Cendrakasih, pemeran Mak Nyak dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan meninggal dunia pada 21 Desember 2022 pukul 20.00 WIB. Almarhumah mengalami sakit glaukoma selama bertahun-tahun hingga menyebabkan kebutaan dan hanya bisa berbaring di tempat tidur.

Menurut penuturan sang anak, sebelum meninggal almarhumah mengalami muntah-muntah. Oleh sebab itu, dokter langganan diminta datang ke rumah untuk memasang infus.

Kepergian Aminah Cendrakasih meninggalkan luka mendalam bagi para pemeran sinetron Si Doel Anak Sekolahan di antaranya Suty Karno pemeran Atun dan Maryati Tohir pemeran Munaroh.

“Terakhir saya syuting The Series itu bulan Juli, syuting bareng satu scene. Mungkin saya sudah melihat sebuah perubahan di wajahnya berubah banget nggak kayak emak yang saya kenal udah kurus banget,” ujar Suty Karno.

Lebih lanjut ia menerangkan, saat syuting film Akhir Kisah Cinta Si Doel pada 2020, mendiang masih segar dan belum sekurus saat terakhir bertemu.

Saat syuting series, ia yang meninggal pada usia 84 tahun sudah sulit menghafal dialog dengan kalimat panjang.

“Kalau saya ketemu satu frame waktu The Movie, The Series kemarin nggak ada satu frame sama beliau. Masih gemuk. Udah (mulai sakit),” tutur Maryati Tohir di kanal YouTube TRANS TV Official.

Suty menerangkan, mendiang Aminah mengalami lumpuh dan kebutaan sekira 10 tahun. Kemudian, ia menceritakan banyak kenangan yang pernah dilalui bersama sehingga merasa sosoknya sudah seperti ibu sendiri.