Kolaborasi Burgerkill-Sembilan Matahari, Euforia Konser Virtual dalam The 25th Kill-Versary: It Never Ends

PIKIRAN RAKYAT - Lebih dari 25 tahun, Burgerkill telah menjadi legenda di kancah musik cadas Indonesia.

Untuk merayakan usia seperempat abad pada 2020 lalu, Burgerkill menggelar konser virtual yang berkolaborasi dengan Sembilan Matahari di tengah situasi pandemi.

Kini, untuk merasakan kembali euforia konser virtual berjudul The 25th Kill-versary: It Never Ends tersebut, Burgerkill bersama Sembilan Matahari menggelar eksibisi seni digital di Kala Kini Nanti, Paris Van Java, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, 24 Desember 2022 sampai 4 Januari 2023.

Para Begundal --sebutan penggemar Burgerkill-- dapat memasuki wahana selama 30 menit untuk merasakan atmosfer konser virtual dua tahun lalu dengan menikmati visual yang didukung 10 lagu milik Burgerkill.

Di eksibisi ini pula, para Begundal dapat melepas rindu kepada sosok Aries Tanto atau Ebenz, sang formatur sekaligus gitaris yang pergi untuk selamanya, September 2021 lalu.

Baca Juga: PKS Mengamini Andika Perkasa Dibahas Tim Kecil Koalisi Perubahan Jadi Cawapres Anies Baswedan

Setelah ditinggal Ebenz, kini formasi Burgerkill terdiri atas Agung Ridho (gitar), Ronald Radja (vokal), Ramdan Agustiana (bas), dan Putra Pra Ramadhan (drum).

Dok. Djarum

Gitaris Agung mengungkapkan, saat membuat konser virtual Desember 2020 lalu, ini merupakan suatu hal yang menarik.