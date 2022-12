Sinopsis Film High and Low: The Worst Cross yang Bakal Tayang di Bioskop 11 Januari 2023

PIKIRAN RAKYAT - Film High and Low the Worst Cross yang dibintangi Yuta NCT akan segera tayang di bioskop Indonesia pada 11 Januari 2023.

Dalam unggahan Twitter distributor, Feat Pictures mengatakan, High and Low: The Worst Cross yang dibintangi Yuta NCT akan segera tayang.

"Ikuzo Temera! HIGH AND LOW: THE WORST CROSS tayang di bioskop mulai 11 Januari 2023 #HighAndLowTheWorstCrossID #yuta #yutanct #filmjepang #ikuzotemera," kata FeatPictures.

Dalam film High and Low: The Worst Cross, Yuta NCT memerankan tokoh antagonis bernama Shinya Orochi.

Seperti diketahui jika Yuta NCT atau Yuta Nakamoto salah satu personil grup boyband asal Korea Selatan yang termasuk dalam sub unit NCT 127.

Beberapa penggemar Yuta NCT pun menantikan debut filmnya yang berasal dari Negara kelahirannya Jepang.

High and Low: The Worst Cross merupakan sekuel dari High and Low The Worst yang dirilis pada 2019 lalu. Film ini menceritakan tentang sekolah Oya Koukou yang penuh dengan persaingan untuk menjadi yang terkuat.

Namun, sekolah Oya Koukou berada dalam wilayah SWORD yang mengharuskan bertempur melawan sekolah Senomon.