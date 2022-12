Sinopsis Film Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan, Kisah Nobita di Zaman Purba

PIKIRAN RAKYAT - Film Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan bakal tayang di Bioskop Trans TV pada Sabtu, 24 Desember 2022. Film animasi bergenre fiksi ini akan menyuguhkan tontonan kisah-kisah menarik dari para tokohnya.

Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan dirilis pada 5 Maret 2016 di Jepang. Sebelum dirilis, cerita ini juga pernah diangkat pada film dengan judul serupa yang dirilis pada 1989.

Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan 2016 merupakan versi baru arahan Shinnosuke Yakuwa sebagai sutradara.

Sinema yang diproduksi Fujiko Productions, Asatsu-DK, dan Shin Ei Animation ini telah meraup pendapatan setidaknya 50 juta dolar AS secara global, dan mendapat rating cukup tinggi di situs IMDb dengan skor 6.8/10.

Sinopsis Film Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan

Doraemon The Movie: Nobita and the Birth of Japan menceritakan Nobita yang berkeinginan untuk kabur dari rumah.

Bukan hanya Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo ternyata punya niatan yang sama untuk lari dari rumah mereka. Ketiganya lantas bertemu dan bersepakat untuk pergi ke zaman prasejarah dengan mengajak Doraemon.

Zona waktu yang hendak dituju sekira 70 ribu yang tahun lalu. Pada zaman tersebut, anak-anak diperbolehkan untuk membuat rumahnya sendiri.