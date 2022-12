Lirik Lagu I Miss You But I Hate You - Slank dan Fakta di Baliknya

I Miss You But I Hate You - Slank

Ah... I miss you baby....

Waktu aku lagi tinggi

Hilang akal sehatku

Tapi masih ingat kamu

Hampir setiap malam hari

Di dalam tidurku

Sering memimpikan kamu

Banyak usaha untuk menelpon kamu

Banyak pesan yang aku tinggalkan

Tapi di mana kamu aku nggak tahu

Jarang di rumah kebanyakan di jalan

I miss you but I hate you, my girl....

I miss you but I hate you, my girl....

Baru aja kubuka mata

Terbangun pagi-pagi

Langsung kepikiran kamu

Setiap bunyi berdering

Langsung ku angkat telponku

Berharap itu dari kamu

Berkali-kali aku sms kamu

Berkata mesra yang aku ucapkan

Kamu nggak tahu apa nggak mau tahu

'Gak ada kabar nggak ada penjelasan