Fakta di Balik Puisi Terkenal A Visit from St. Nicholas yang Selalu Dibacakan Setiap Natal

PIKIRAN RAKYAT – Sebuah puisi untuk Santa Claus yang selalu dibacakan setiap tahun rupanya mampu membangun imajinasi anak-anak di seluruh dunia.

Puisi yang berjudul A Visit From St.Nicholas ini dikenal juga sebagai The Night Before Christmas yang diterbitkan tanpa nama terlampir pada 23 Desember 1823.

Selama lebih dari satu dekade, tidak ada yang mengklaim sebagai penulis dari puisi tersebut.

Pada saat karya ini dipublikasikan, tengah beredar sentimen buruk tentang perayaan Natal yang dikaitkan dengan pesta pora dan beberapa kelompok agama bahkan menyerukan penghapusan hari libur.

Namun, kehadiran puisi A Visit from St. Nicholas yang bercerita tentang Old St. Nick itu rupanya mengubah pandangan orang tentang Natal.

13 tahun setelah puisi tersebut terbit, seorang profesor dan penyair, Clement Clark Moore mengklaim bahwa ia merupakan penulis aslinya.

Dia mengatakan bahwa dia membuat puisi itu bertahun-tahun sebelumnya untuk anak-anaknya dan membacakannya kepada mereka setiap tahun di sekitar liburan.

Kemudian, asisten rumah tangganya mengirimkan puisi tersebut ke surat kabar tanpa sepengetahuan Moore.