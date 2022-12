Lirik Lagu Teman Biasa – Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Teman Biasa – Five Minutes

Sudah aku duga, kau berhati dua

Dan menakutkanku, wo-wo-wo

Kau mulai merasa, hanyalah aku

Yang pantas kau cinta



Kini kau terdiam, tak banyak bicara

Kar'na dia t'lah mendustaimu

Kau telah berubah

Kini bagiku, kau teman biasa



Kau salah menduga, kau fikir aku tak tahu

Dirimu menduakan aku, wow

Kau mulai merasa, hanyalah aku

Yang pantas kau cinta



Kini kau terdiam, tak banyak bicara

Kar'na dia t'lah mendustaimu

Kau telah berubah

Kini bagiku, kau teman biasa

na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na



Kini kau terdiam, tak banyak bicara

Kar'na dia t'lah mendustaimu

Kau telah berubah

Kini bagiku, kau teman biasa



na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na

(Uh, uh, uh-uh) na-na-na-na



Credit

Artis : Five Minutes

Album : Semua Ini Sendiri

Songwriter : Edward Elmer Heber

Dirilis : 2009

Genre : Rock, Indonesian Rock



Fakta di balik lagu Teman Biasa

Lagu yang berjudul “Teman Biasa” yang populerkan oleh band Five Minutes, dirilis pada 2009 lalu. Lagu ini berdurasi 4 menit 17 detik ini merupakan lagu yang masuk kedalam album bertajuk “Semua Ini Sendiri” yang dibawah naungan EMI Music Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang perselingkuhan dalam percintaan disuatu hubungan. Hal tersebut membuat pasangannya memiliki rasa takut, khawatir dan cemas akan kelangsungan hubungannya tersebut.



Apa yang dilakukan oleh pasangannya itu ternyata membawa petaka bagi dirinya sendiri. Pasangan yang melakukan hal tersebut mendapat balasan setimpal sebab diduakan pula, ternyata dirinya didustai kembali oleh pasangannya.



Five Minutes menyajikan lagu tentang persoalan pengkhianatan cinta ini begitu sederhana, namun memiliki pesan yang mendalam. Pesan yang disampaikan adalah segala sesuatu akan membuahkan hasil, baik serta buruknya akan ditanggung oleh akibatnya sendiri. (Nisrina Sukmawati)***