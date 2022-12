Lirik Lagu Wild Blue – John Mayer dan Fakta di Baliknya

Wild Blue – John Mayer

Never seen the sun before

Lying on the ocean floor

I'm walking through the wilderness

And living off the loneliness



Oh wild blue, deeper than I ever knew

Wild blue on a bed of grey

Oh baby, what a wild blue

I found myself when I lost you



(Yeah, yeah, girl)



All the tears I meant to cry

Dance across the evening sky

And in my sorrow I can see

That missing you belongs to me



Oh wild blue, deeper than I ever knew

Wild blue on a bed of grey

Oh baby, what a wild blue

I found myself when I lost you



Wild blue, deeper than I ever knew

It's a wild blue since you went away

Oh baby, what a wild blue

I found myself when I lost you



And you'll never know

The unlikely beauty in letting you go



Credits

Judul: Wild Blue

Artis: John Mayer

Dirilis: 18 Agustus 2021

Penulis: John Mayer

Produser: John Mayer, Don Was, No I.D., Chad Franscoviak

Label: Columbia



Fakta di Balik Lagu Wild Blue – John Mayer

‘Blue Wild’ adalah lagu dari penyanyi, penulis lagu, dan gitaris asal Amerika bernama John Clayton Mayer atau lebih dikenal dengan nama panggung John Mayer.

Lagu ini ditulis oleh Mayer bersama dengan Don Was, No I.D., dan Chad Franscoviak. ‘Blue Wild’ merupakan lagu dari albumnya yang bertajuk ‘Sob Rock’.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan kekasihnya. Dia merasakan kesedihan yang mendalam setelah kehilangan sang kekasih.

Sementara itu, Mayer merilis lagu ini dalam tiga versi, yaitu versi audio yang dirilis pada 16 Juli 2021, versi video musik pada 18 Agustus 2021, dan versi live pada 28 September 2021.

Hingga 24 Oktober 2022 pagi, video musik ‘Wild Blue’ telah ditonton oleh 5,7 juta penonton di kanal YouTube resmi John Mayer. (Yani Suryani)***