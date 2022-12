Lirik Lagu P.U.S.P.A – ST12 dan Fakta di Baliknya

P.U.S.P.A – ST12



Kau gadisku yang cantik

Coba lihat aku di sini

Di sini ada aku yang cinta padamu



Kau gadisku yang manis

Coba lihat aku di sini

Di sini ada aku yang sayang padamu

Oh-ho



Walau ku tahu bahwa dirimu

Sudah ada yang punya

Namun 'kan kutunggu

Sampai kau mau, wo-wo



Jangan, jangan kau menolak cintaku

Jangan, jangan kau ragukan hatiku

Ku 'kan s'lalu setia menunggu

Untuk jadi pacarmu, wo-wo



Jangan, jangan kau tak t'rima cintaku

Jangan, jangan kau hiraukan pacarmu

Putuskanlah saja pacarmu

Lalu bilang, "I love you, " padaku



Oh-ho-ho

Walau ku tahu bahwa dirimu

Sudah ada yang punya

Namun 'kan kutunggu

Sampai kau mau, wo-wo



Jangan, jangan kau menolak cintaku

Jangan, jangan kau ragukan hatiku

Ku 'kan s'lalu setia menunggu

Untuk jadi pacarmu, wo-wo



Jangan, jangan kau tak t'rima cintaku

Jangan, jangan kau hiraukan pacarmu

Putuskanlah saja pacarmu

Lalu bilang, "I love you, " wo-wo

Jangan, jangan kau menolak cintaku

Jangan, jangan kau hiraukan pacarmu

Putuskanlah saja pacarmu

Lalu bilang, "I love you, " padaku



Oh-wo-ho, sya-ra-ra-ra-ha, oh-ho

Credit



Dirilis: 2009

Artis: ST12

Album: P.U.S.P.A

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Muhammad Charly Van Houten

Fakta Di Balik Band ST12

Cerita tentang awal terbentuknya ST12

Anggota band ST12 merupakan empat orang individu yang telah berkiprah dalam dunia musik, namun belum mengenal satu sama lain.

Empat orang tersebut adalah Ilham Febry atau Pepep, Dedy Sudrajat yang dipanggil Pepeng, Muhammad Charly van Houten atau Charly dan Iman Rush.

Hingga suatu saat mereka sering kali bertemu di studio musik rental milik Pepep, yang berlokasi di Jalan Stasiun Timur No. 12, Bandung.

Dari pertemuan mereka itulah, ST12 dibentuk. Nama ST12 merupakan singkatan dari Stasiun Timur No.12, yang muncul dari pemberian Helmi Aziz, ayah Pepep. Band ini kemudian secara resmi berdiri pada 20 Januari 2004.

Perjuangan berat pada album perdana ‘Jalan Terbaik’

Satu tahun setelah resmi dibentuk, ST12 merilis album perdananya berjudul ‘Jalan Terbaik’.

Pada saat itu, perjalanan ST12 membutuhkan kerja keras dan perjuangan para personilnya. Album perdana mereka dirilis secara indie atau independent karena kesulitan dalam mendapatkan label rekaman.