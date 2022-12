Mengenal Suku Bajo, Inspirasi Klan Metkayina dalam Film Avatar 2 The Way of Water

PIKIRAN RAKYAT - Terungkap fakta bahwa Suku Bajo menjadi inspirasi dari Suku Metkayina dalam film Avatar 2 (Avatar: The Way of Water). Hal itu diungkapkan langsung oleh James Cameron sebagai sutradara film tersebut.

Suku Bajo merupakan suku laut yang hidup di wilayah kepulauan Indonesia dan sekitarnya. Mereka sangat lekat dengan kehidupan laut.

Sejak zaman dahulu, Suku Bajo dikenal sebagai penjelajah laut yang hidup sepenuhnya di atas kapal. Mereka berlayar berpindah-pindah dari setiap wilayah perairan.

Wilayah penyebaran mereka sangat luas mencakup Pantai Timur Sabah, Selat Makassar, Kepulauan Sulu, Pantai Timur Kalimantan, Perairan Laut Sulawesi dan Maluku, dan Perairan Laut Nusa Tenggara.

Namun, Suku Bajo yang saat ini lebih dikenal yaitu mereka berada di Taman Nasional Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah.

Kondisi tempat tinggal Suku Bajo Taman Nasional Kepulauan Togean dikenal sederhana. Mereka menetap di rumah-rumah sederhana yang juga tidak terpisahkan dari laut.

Orang-orang Suku Bajo membangun rumah di tepian pantai atau laut dangkal, dilengkapi tiang pancang untuk menjaga rumah dari pasang air laut.