Suku Bajo Jadi Inspirasi James Cameron Garap Avatar: The Way of Water

PIKIRAN RAKYAT - Avatar: The Way of Water merupakan kelanjutan dari sekuel pertama yang dirilis 13 tahun silam.

Film Avatar: The Way of Water melanjutkan cerita Jake Sully, seorang anggota militer di Pandora, yang kesadarannya dimasukkan dalam tubuh penduduk Na'vi.

Sully nampak senang lantaran bisa berjalan lagi dan menikah dengan Neytiri. Keduanya bahkan sudah membesarkan anak di lingkungan yang bagus.

Saat kehidupan Sully dan Neytiri sudah mulai tenang, hal itu diusik oleh kelompok penambang unobtanium di Pandora yang ingin menguasai lingkungan tersebut.

Baca Juga: Avatar Versi Indonesia Pernah Rilis, Sentuhan Kearifan Lokal Potret Suku Na'Vi Bikin Netizen Emosi

Sully dan keluarganya pun menjadi bahan buruan oleh kelompok tersebut. Tak pelak Sully dan orang-orangnya langsung melarikan diri ke Metkayina.

Metkayina selama ini hidup dan berburu di dalam dan sekitar air. Mereka bahkan menggunakan atribut berupa sirip dan ekor menyerupai ikan.

Kemunculan Metkayina dalam film teranyar James Cameron ini langsung menyita perhatian publik, dan banyak yang penasaran latar belakang penciptaan karakter tersebut.

James Cameron dalam sebuah wawancara mengungkapkan jika dirinya terinspirasi oleh budaya-budaya Pribumi di seluruh dunia dalam menciptakan Metkayina.