Cut Meyriska Melahirkan, Roger Danuarta Umumkan Nama Anak Pertamanya

PIKIRAN RAKYAT - Kebahagiaan kini tegah menyelimuti pasangan selebriti Cut Meyriska dan Roger Danuarta.

Pasalnya, tepat hari ini Jumat, 17 Juli 2020 Cut Meyriska telah melahirkan anak pertamanya.

Mengunggah momen kelahiran anaknya, Roger Danuarta pun mengumumkan nama sang buah hati.

Baca Juga: Uu Ruzhanul Serap Aspirasi Nelayan Muara Gembong

Kabar bahagia ini diumumkan Chika dan Roger melalui akun Instagram mereka.

loading...

Awalnya, Roger membagikan potret Chika, panggilan akrab Cut Meyriska yang tengah terbaring di rumah sakit.

Ia pun tak lupa memohon doa untuk kelancaran proses persalinan sang istri.

Baca Juga: Siap-Siap, Polda Metro Jaya Bakal Berlakukan Kembali Tilang Elektronik Pekan Depan

"This Is It.... mohon doa nya," tulis Roger dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram pribadinya @rogerojey 17 Juli 2020.