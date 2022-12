The Big 4 Menjadi Film Netflix yang Paling Banyak Ditonton di Seluruh Dunia

PIKIRAN RAKYAT - The Big 4 merupakaan film Indonesia yang bergenre komedi dan laga yang tayang di Netflix sejak 15 Desember 2022 lalu.

Film yang disutradarai Timo Tjahjanto berhasil menduduki posisi pertama dalam website Fix Patrol.

The Big 4 berhasil menduduki posisi pertama sebagai film Netflix yang banyak ditonton di seluruh dunia.

Peringkat pertama The Big 4 mendapatkan nilai sebanyak 589 di 79 negara dengan penonton sebanyak 2.272 per 20 Desember 2022.

Film The Big 4 sudah menduduki posisi pertama pada film Netflix yang paling banyak ditonton di seluruh dunia sejak 19 Desember 2022.

Tak hanya itu, film The Big 4 yang dibintangi Putri Marino, Kristo Immanuel, Arie Kriting, Abimana Aryasatya, dan Lutesha ini menduduki top 10 dalam rekomendasi di Netflix.

Timo Tjahjanto sebagai sutradara tak menyangka filmnya akan menduduki posisi pertama.

"This can't be real," cuit Timo Tjahjanto.