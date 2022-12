Lirik Lagu Scared – Jeremy Zucker dan Fakta di Baliknya

Scared – Jeremy Zucker

Don't move, there's a lion next to you

I pray that your soul survives it through another day

'Cause in my dreams, there were angels circling

I could see everything you ever wanted me to be



I see oceans in your eyes

It makes me scared

So if we both drown



Ooh, don't be scared

I'm right here

And what is fear

When no one knows

What comes next?

So yeah, I'm scared

But I won't let it get to me



You know I've been writing you a poem

So I spoke all the words I ever wanted you to know



I see oceans in your soul

It makes me scared

So if we both drown



Ooh, don't be scared

I'm right here

And what is fear

When no one knows

What comes next?

So yeah, I'm scared

But I won't let it get to me



Credits

Judul: Scared

Artis: Jeremy Zucker

Dirilis: 3 Mei 2019

Penulis: Jeremy Zucker, Dylan McDougle

Label: Republic, 3OAK

Fakta di Balik Lagu Scared – Jeremy Zucker

‘Scared’ adalah lagu dari penyanyi dan penulis lagu asal Amerika bernama Jeremy Scott Zucker atau lebih dikenal dengan Jeremy Zucker.

Lagu ini ditulis oleh Zucker bersama dengan Dylan McDougle dan dirilis oleh Republic Records pada 3 Mei 2019.

Zucker merilis audio ‘Scared’ bersamaan dengan lagu ini dirilis di kanal YouTube resminya. Hingga 29 Oktober 2022 pagi, audionya sudah diputar sebanyak 1,4 juta kali.

Lagu ini menceritakan tentang ketakutan Zucker terhadap depresi yang dideritanya. Sebelumnya, Zucker pernah mengaku dirinya pengidap penyakit depresi.

Untuk mengatasi agar depresinya tidak kambuh, Zucker menyemangatinya dengan menciptakan lagu ini.

Dalam lagu ini, Zucker bermonolog dengan diri sendiri dengan memberikan semangat agar tidak takut dengan depresi yang pernah dialaminya. (Yani Suryani)***