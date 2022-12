Lirik Lagu Terlalu – Maliq & D’Essentials dan Fakta di Baliknya

Terlalu – Maliq & D’Essentials



Tak bisa terus menerus engkau menjaga

Perasaan hati yang terlena

Semakin lama semakin menyiksa



Oh aku tak ingin terus terbelenggu

Dengan fikiran tak menentu

Sungguh aku tak bisa



Membuat ku terlalu

Jauh mengkhayalkan tentang kita

Ku di sini sepertinya masih berharap

Meski tak mungkin ku menunjukkannya

Kenyataannya membuat ku sedikit gila



Terlalu lama kau buat aku menunggu

Setiap ku tanya kau pun tak tahu

Semua ini akan menuju



Oh aku tak ingin terus terbelenggu

Dengan fikiran tak menentu

Sungguh aku tak bisa



Membuat ku terlalu

Jauh mengkhayalkan tentang kita

Ku di sini sepertinya masih berharap

Meski tak mungkin ku menunjukkannya

Kenyataannya membuat ku sedikit gila



Oh aku tak ingin terus terbelenggu

Dengan fikiran tak menentu

Sungguh aku tak bisa



Membuat ku terlalu

Jauh mengkhayalkan tentang kita

Ku disini sepertinya masih berharap

Meski tak mungkin ku menunjukkannya

Kenyataannya membuat ku sedikit gila



Kau membuat aku terlalu

Mengkhayalkan terlalu jauh

Ku di sini sepertinya masih berharap

Meski tak mungkin menunjukkannya



Kenyataannya membuat ku sedikit gila

Karena kau terlalu terlalu

Membuatku terlalu jauh



Credits

Album: The Beginning of A Beautiful Life

Artis: Maliq & D'Essentials

Dirilis: 2010

Genre: R&B/Soul, Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Widi Puradiredja

Fakta di Balik Lagu Terlalu – Maliq & D’Essentials

Maliq D’Essentials merupakan grup music asal Jakarta yang berhasil menjadi salah satu grup music yang mempunyai ciri khas dalam lagu-lagunya hingga dikenal oleh banyak orang.

Maliq D'essentials dianggap sebagai sebuah grup band yang banyak mengubah warna music, karena ciri khas mereka yang kuat dalam penulisan lirik dan aransemen lagu.

Lagu-lagu cinta yang mereka bawakan tak kalah membuat para pendengarnya tergila-gila karena lirik yang mereka sajikan benar-benar indah nan puitis.

Pada 2010 Maliq D’Essentials merilis album yang bertajuk The Beginning of A Beautiful Life dengan komposisi Pop Urban dengan balutan Funk,Soul,Electro Funk,R&B,Elektronik (Downtempo dan Acid jazz).

Album ini berisi tujuh lagu dan masing-masing lagu dalam album ini mempunyai cerita masing-masing. Terlalu merupakan salah satu lagu dalam album ini yang menjadi lagu jagoan mereka.

Lagu ini menduduki posisi chart Dahsyat dari bulan Oktober 2010 hingga Desember 2010. Banyak yang memaknai lagu ini sebagai lagu untuk move on. Lirik-lirik dalam lagu ini bercerita tentang sebuah harapan. (Nadiya Sulistiyani)***