Lirik Lagu Maybe You – Maliq D’Essentials dan Fakta di Baliknya

Maybe You – Maliq D’Essentials



Biarlah tak terduga

Apa yang kan terjadi

Waktu yang kita punya

Biar jadi misteri



Jangan tanya kemana

Kita akan terbawa

Mungkin akan kesana

Atau hanya disini



Akupun tak ingin kau salah

Menebak apa yang ku mau

Akupun tak tahu kemana

Kuingin menikmati saja



Maybe it's you (lala-lala)

I wish I knew (lala-lala)

Maybe, it's not you (lala-lala)

But I hope it's you (lala-lala)



Hari yang sedang berjalan

Kita bergandeng tangan

Jangan dengar kata mereka

Yang tak ingin kita bersama



Ku tak tahu jawabnya

Hingga datang saatnya

Biarkan esok tiba

Dengan semua rahasia



Akupun tak ingin kau salah

Menebak apa yang ku mau

Akupun tak tahu kemana

Semua terserahmu saja



Maybe it's you (lala-lala)

I wish I knew (lala-lala)

Maybe, it's not you (lala-lala)

But I hope it's you (lala-lala)



Maybe it's you (oh darling)

I wish I knew (you're my sweetest thing)

Maybe it's not you (I wish I knew)

But I hope it's you (but I hope it's you)



Maybe it's you (maybe you, maybe not)

I wish I knew (girl you're my candle light)

Maybe it's not you (I wish I knew baby)

But I hope it's you (and I hope it's you darling)



Hooo... and I hope it's you darling

Yeah-yeah... oh-oh



You're my sweetest thing baby

You're my candle light

Oh I believe it's you

Now I know it's you



Credits

Album: The Beginning of A Beautiful Life

Artis: Maliq & D'Essentials

Dirilis: 2010

Genre: R&B/Soul, Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Widi Puradiredja

Fakta di Balik Lagu Maybe You – Maliq D’Essentials

Maliq D’Essentials merupakan grup music asal Jakarta yang berhasil menjadi salah satu grup music yang mempunyai ciri khas dalam lagu-lagunya hingga dikenal oleh banyak orang.

Maliq D'essentials dianggap sebagai sebuah grup band yang banyak mengubah warna music, karena ciri khas mereka yang kuat dalam penulisan lirik dan aransemen lagu.

Lagu-lagu cinta yang mereka bawakan tak kalah membuat para pendengarnya tergila-gila karena lirik yang mereka sajikan benar-benar indah nan puitis.

Pada 2010 Maliq D’Essentials merilis album yang bertajuk The Beginning of A Beautiful Life dengan komposisi Pop Urban dengan balutan Funk,Soul,Electro Funk,R&B,Elektronik (Downtempo dan Acid jazz).

Album ini berisi tujuh lagu dan masing-masing lagu dalam album ini mempunyai cerita masing-masing.

Maybe You merupakan salah satu lagu dalam album ini. Lagu ini masih mengusung nuansa ceria yang dibalut jazz serta elegan ala Maliq.