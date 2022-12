Produser Pirates of the Caribbean Ingin Johnny Depp Kembali, Meski Tak Tahu Keputusan Disney

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Hollywood Johnny Depp baru-baru ini mencapai titik penyelesaian atas konflik dengan mantan istrinya, Amber Heard dengan denda ganti rugi mencapai $1 juta (sekitar Rp15 miliar)

Sebelum tiba pada penyelesaian, Johnny Depp telah menelan banyak kerugian finansial, terutama pemutusan kontrak berbagai judul film akibat viralnya kasus gugatan yang dilayangkan Amber Heard itu.

Serial The Pirates of the Caribbean, merupakan salah satu film yang meninggalkan Johnny Depp saat bergulirnya kasus gugatan pencemaran nama baik itu.

Meski begitu, produser The Pirates of the Caribbean, Jerry Bruckheimer mengungkapkan harapannya, Depp dapat kembali berperan sebagai Jack Sparrow.

"Saya akan senang untuk memiliki dia (Depp) di film,' ujar Bruckheimer dalam perbincangan seputar serial keenam The Pirates of the Caribbean

"Dia seorang teman dan aktor yang hebat. Sangat disayangkan bahwa kehidupan pribadinya menyusup," ujarnya menambahkan.

Hanya saja, Bruckheimer mengaku tak tahu soal keputusan Disney, rumah produksi untuk serial The Pirates of the Caribbean, terhadap Depp.

"Anda harus bertanya kepada mereka. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya benar-benar tidak tahu," ujarnya membeberkan klaim.