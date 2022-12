Harga Tiket BTS: Yet to Come in Cinemas yang Bakal Tayang 2 Bulan Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Tak ada habisnya boy group BTS membuat para ARMY kagum. Setelah melepas Jin untuk wamil, kini BTS kembali menghibur para ARMY dengan karya terbarunya bertajuk BTS: Yet to Come in Cinemas.

Ya, konser BTS: Yet to Come in Busan akan dijadikan sebuah film dokumenter berjudul serupa, BTS: Yet to Come in Cinemas.

Rencananya, BTS: Yet to Come in Cinemas akan hadir menjadi versi bioskop pada 1 Februari 2023 di seluruh bioskop dunia.

Hal ini pun diunggah oleh akun Twitter BTS @bts_bighit yang mengumumkan tayangnya film BTS: Yet to Come in Cinemas.

"BTS <Yet To Come> di konser BUSAN yang dinikmati seluruh dunia bersama di layar lebar teater! Pada tanggal 1 Februari, rilis teater di seluruh dunia!," cuit @bts_bighit.

Nantinya para ARMY akan diajak untuk melihat sisi lain dari keseruan konser BTS: Yet to Come in Busan, mulai dari persiapan member BTS hingga kejadian-kejadian yang sebelumnya tak ditampilkan di depan panggung.

Selain itu, film BTS: Yet to Come in Cinemas juga bakal menampilkan lagu-lagu hit dari seluruh karier grup, termasuk Dynamite, Butter, dan IDOL, ditambah penampilan konser pertama Run BTS dari album terbaru grup Proof.

Untuk menambah pengalaman yang lebih seru, film BTS: Yet to Come in Cinemas juga bakal dirilis dengan format 3D dan 4DX.