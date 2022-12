BTS: Yet to Come in Cinemas akan Rilis di Bioskop Seluruh Dunia Tahun 2023

PIKIRAN RAKYAT - BTS atau Bangtan Boys akan segera merilis film yang berjudul BTS: Yet to Come in Cinemas.

Sebelumnya BTS telah sukses dalam konsernya yang berjudul BTS: Yet To Come di Busan.

Kali ini BTS: Yet to Come in Cinemas akan hadir menjadi versi bioskop pada 1 Februari 2023 di seluruh bioskop dunia.

Hal ini pun diunggah oleh akun Twitter BTS @bts_bighit yang mengumumkan tayangnya film BTS: Yet to Come in Cinemas.

"BTS <Yet To Come> di konser BUSAN yang dinikmati seluruh dunia bersama di layar lebar teater! Pada tanggal 1 Februari, rilis teater di seluruh dunia!," cuit @bts_bighit.

Dalam film BTS: Yet to Come in Cinemas, akan memperlihatkan potongan sinematik yang menampilkan sudut close-up baru serta tampilan layar lebar dari keseluruhan konser.

Menampilkan lagu-lagu hit dari seluruh karier grup, termasuk Dynamite, Butter, dan IDOL, ditambah penampilan konser pertama Run BTS dari album terbaru grup Proof.

Selain itu, film tersebut akan dirilis dalam berbagai format termasuk layar standar, 4DX, dan 4DX.