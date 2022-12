Sinopsis Film The Gunman: Aksi Pembelotan Organisasi Rahasia yang Mengintai Nyawa Sean Penn

PIKIRAN RAKYAT - Film The Gunman bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Selasa, 20 Desember 2022.

The Gunman merupakan film yang diangkat berdasarkan novel berjudul The Prone Gunman (judul Prancis: La position du tireur couché) karya Jean-Patrick Manchette.

Film The Gunman disutradarai oleh Pierre Morel, dan dibintangi oleh Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Mark Rylance, Jasmine Trinca, dan Ray Winstone.

The Gunman merupakan film bergenre thriller aksi kriminal yang dirilis pertama kali pada 16 Februari 2015 di London.

Kemudian perilisannya dilanjutkan pada 20 Maret 2015 di Amerika Serikat dan 24 Juni 2015 di Prancis.

Sinopsis Film The Gunman

The Gunman mengisahkan sosok American Jim Terrier yang dipernakan oleh Sean Penn, seorang mantan tentara Pasukan Khusus.

Kisah bermula ketika Jim berencana untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang agen rahasia.