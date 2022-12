Piala Dunia Qatar 2022 Diklaim Paling Terbaik, Arie Untung Rangkumkan Berbagai Dramanya

PIKIRAN RAKYAT - Piala Dunia Qatar 2022 telah berakhir dengan berbagai drama mewarnai perjalanan setiap laganya, termasuk bagi presenter Arie Untung.

Arie Untung memiliki penilaian sendiri atas pagelaran Piala Dunia Qatar 2022, lengkap dengan penjelasan berbagai drama dari sudut pandang suami Fenita Arie itu.

Bagi Arie Untung, Piala Dunia Qatar 2022 merupakan pesta bola yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya.

Disebutkan detail, Arie Untung melabeli Piala Dunia Qatar 2022 sebagai paling terbaik lantaran laga final Argentina vs Perancis yang berlangsung menegangkan.

"THIS IS THE BEST WORLDCUP EVER, Banyak dramaanya. Pertandingan final paling seru yang pernah terjadi," ujar Arie Untung membeberkan.

Tak tanggung-tanggung, Arie menyoroti Leonel Messi sebagai salah satu punggawa tim Tango, yang telah memiliki predikat lengkap dari seluruh pesepakbola di dunia.

"Leonel Messi resmi jadi living legend dengan lengkapnya predikat yang belum pernah pesepak bola manapun di bumi ini," ujarnya menegaskan.

"Hasil yang fair. Runner up meraih top score melalui Mbappe," ujarnya menambahkan.