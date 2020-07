Catat Rekor, Album Jepang BTS 'Journey' Tembus Hampir 450.000 Penjualan di Hari Pertama

PIKIRAN RAKYAT - BTS telah meluncurkan album Jepang bertajuk 'Map of the Soul 7: The Journey' pada Rabu, 15 Juli 2020.

Para ARMY, nama penggemar BTS menyambut antusias album ini terlebih dengan adanya lagu 'Your Eyes Tell' yang diproduksi Jungkook.

Terdapat dua lagu baru yakni 'Stay Gold' dan 'Your Eyes Tell' dalam album 'Map of the Soul 7: The Journey' yang diproduksi dalam bahasa Jepang.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Yonhap News, 'Map of the Soul 7: The Journey' terjual hampir 450.000 kopi album usai satu hari perilisannya.

Pencapaian tersebut berhasil mencetak rekor, BTS berhasil gerak cepat menjual album dalam waktu satu hari.

Menurut Big Hit Entertainment, 'Map of the Soul 7: The Journey' telah mencetak 447 lebih eksemplar dalam waktu 24 jam di negara tetangga.

Album debut 'Map of the Soul 7: The Journey' berada di urutan nomor satu album jaran Oricon, pelacak penjualan musik utama di Jepang.