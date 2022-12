Les Passants - Zaz

Les passants passant,

J'passe mon temps

à les regarder penser,

Leurs pas pressés,

Dans leur corp lésé,

Leur passé se dévoile

Dans les pas sans se soucier,

Que, suspicieuse, à l'affût,

Je perçois le jeu de pan,

Leur visage comme des masques

Me fait l'effet répugnant

Que faire semblant

C'est dans l'air du temps.

Refrain

Passe, passe, passera

La dernière restera...

L'enfant n'est fait que de fêtes,

Le fait est que l'effet se reflète

à sa capacité de prendre

Le fait tel qu'il est

Sans se référer à un système

De pensée dans sa tête.

L'automne déjà;

C'était l'été hier encore,

Le temps me surprend,

Semble s'accélérer,

Les chiffres de mon âge

M'amènent vers ce moi rêvé.

Refrain

Passe, passe, passera

La dernière restera...

Chaque mois se joue dans

Des cycles différents,

C'est marrant ces remous

Qui m'animent à travers le temps

D'un état à un autre

J'oscille inexorablement.

Par les temps je cours

à l'é quilibre

Chaque jugement sur

Les gens me donne la direction à

Suivre sur ces choses en moi à changer

Qui m'empêchent d'être libre

Les voix se li bèrent et s'exposent

Dans les vitrines du monde en mouvement,

Les corps qui dansent en osmose

Glissent, tremblent, se confondent

Et s'attirent irrésistiblement.

Par les temps je cours à l'expression,

Chaque émotion ressentie me donne envie

D'exprimer les non−dits

Et que justice soit faite

Dans nos pauvres vies endormies

Refrain

Passe, passe, passera

La dernière restera...

Credit

Artis: Zaz dan Ycare

Album: Zaz

Rilis: 2010

Genre: Jazz, Chanson

Penulis lagu: Tristan Solanilla

Fakta di Baliknya

Les Passants adalah lagu yang dipopulerkan oleh Zaz, seorang penyanyi asal Prancis.

Wanita bernama lengkap Isabelle Geffroy ini dikenal dengan musiknya yang bernuansa jazzy, chanson, soul, dan akustik.

Dia merilis single pertama bertajuk Je veux, yang diambil dari album debut self-titled miliknya.

Sebelum bersolo karier, wanita kelahiran 1 Mei 1980 ini sempat bernyanyi dalam grup band Fifty Fingers pada 2001.