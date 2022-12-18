Lirik Lagu 68 Fastback - Zach Bryan dan Fakta di Baliknya

68 Fastback - Zach Bryan
Take my soul, take my heart
Tear me apart
If I'm good for anything
It's all of this suffering
So use me for parts
To you I'm just salvage
I ain't ran right in years
So drive me then gut me
Deceive and fuck me
Then disappear
Well, take all my jokes
And tell them to them
And act like you're someone
That could be someone
Worth loving
And steal all the good parts
You found in me
Yeah, you'll sell 'em quick
Yeah, you'll sell 'em cheap
Hey, you'll give 'em for free
But I cleaned all my pistons
I'm running on 91
And I'm piecing myself
Back off the shelf
One by one
And now I've got a driver
Who chooses the high road
They don't use me for scraps
Or throw my ass back
When I hit potholes
And I'm flying down freeways
Going 117
And a '68 Fastback
Looks like a hatchback
Racing me
I, I believe
That you cannot tear down
What's built up strong now
Thankfully
Oh, I believe
That you cannot teardown
What's built up strong now
Thankfully
And I'm flying down freeways
Going 117
And a '68 Fastback
Looks like a hatchback
Next to me
Credit
Artis: Zach Bryan
Album: American Heartbreak
Rilis: 2022
Genre: Country
Penulis: Zachary Lane Bryan
Fakta di Baliknya
68 Fastback merupakan lagu yang dinyanyikan Zach Bryan, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Oologah, Oklahoma, Amerika Serikat.
Penyanyi kelahiran Okinawa, Jepang ini memulai karier di dunia tarik suara ketika mulai mengunggah musik ke YouTube pada 2017. Dalam unggahannya, Bryan memperkenalkan lagu berjudul Heading South.
Terdapat salah satu hal menarik dalam album yang bertajuk DeAnn, album ini didekasikan untuk mendiang ibunya. Album itu ditulis dan direkam bersama temannya saat sedang menginap di Airbnb di Florida.
Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga pada 8 Mei 2020, saat Bryan merilis album keduanya yang berjudul Elisabeth. Perekaman lagu-lagu untuk album ini dilakukan di gudang bekas belakang rumahnya yang terletak di Washington, USA.
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