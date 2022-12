Lirik Lagu 68 Fastback - Zach Bryan dan Fakta di Baliknya

68 Fastback - Zach Bryan

Take my soul, take my heart

Tear me apart

If I'm good for anything

It's all of this suffering

So use me for parts

To you I'm just salvage

I ain't ran right in years

So drive me then gut me

Deceive and fuck me

Then disappear

Well, take all my jokes

And tell them to them

And act like you're someone

That could be someone

Worth loving

And steal all the good parts

You found in me

Yeah, you'll sell 'em quick

Yeah, you'll sell 'em cheap

Hey, you'll give 'em for free

But I cleaned all my pistons

I'm running on 91

And I'm piecing myself

Back off the shelf

One by one

And now I've got a driver

Who chooses the high road

They don't use me for scraps

Or throw my ass back

When I hit potholes

And I'm flying down freeways

Going 117

And a '68 Fastback

Looks like a hatchback

Racing me

I, I believe

That you cannot tear down

What's built up strong now

Thankfully

Oh, I believe

That you cannot teardown

What's built up strong now

Thankfully

And I'm flying down freeways

Going 117

And a '68 Fastback

Looks like a hatchback

Next to me

Credit

Artis: Zach Bryan

Album: American Heartbreak

Rilis: 2022

Genre: Country

Penulis: Zachary Lane Bryan

Fakta di Baliknya

68 Fastback merupakan lagu yang dinyanyikan Zach Bryan, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Oologah, Oklahoma, Amerika Serikat.

Penyanyi kelahiran Okinawa, Jepang ini memulai karier di dunia tarik suara ketika mulai mengunggah musik ke YouTube pada 2017. Dalam unggahannya, Bryan memperkenalkan lagu berjudul Heading South.

Terdapat salah satu hal menarik dalam album yang bertajuk DeAnn, album ini didekasikan untuk mendiang ibunya. Album itu ditulis dan direkam bersama temannya saat sedang menginap di Airbnb di Florida.

Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga pada 8 Mei 2020, saat Bryan merilis album keduanya yang berjudul Elisabeth. Perekaman lagu-lagu untuk album ini dilakukan di gudang bekas belakang rumahnya yang terletak di Washington, USA.