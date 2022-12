Kesan Timo Tjahjanto usai Rilis Film The Big 4, Ada Sajian Genre Laga dan Komedi

PIKIRAN RAKYAT - Tayang sejak Kamis, 15 Desember 2022, film "The Big 4" menawarkan kisah laga yang dibalut komedi.

Film yang disutradarai Timo Tjahjanto ini merupakan produksi orisinal Netflix yang dibintangi Abimana Aryasatya, Putri Marino, Arie Kriting, Lutesha, dan Kristo Immanuel.

Dalam durasi 2 jam 21 menit, penonton seperti diajak untuk ikut menyusun puzzle kelompok pembunuh bayaran yang sudah memutuskan pensiun.

Dikenal melalui film-film horor dan thriller seperti "The Night Comes for Us" dan "Sebelum Iblis Menjemput", Timo memasuki era baru dengan film "The Big 4".

Dia memadukan elemen laga dengan komedi yang tampak dari para karakter utamanya.

Menurut Timo, dalam kehidupan selalu ada sisi komedi dari kekerasan dan tragedi.

"Semoga 'The Big 4' bisa sedikit memperkenalkan itu. Ini film pertama saya yang memunculkan kekerasan dan kekacauan menjadi bagian dari unsur komedinya," ungkap Timo pada konferensi pers, Kamis, 15 Desember 2022.

Bagi Timo, kehadiran Arie Kriting dan Kristo Immanuel yang dikenal sebagai komedian di film "The Big 4" dirasa sangat penting.