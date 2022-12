Siapa Emil Mario? TikToker yang Dihujat karena Dianggap Lecehkan Kalimat Syahadat

PIKIRAN RAKYAT – TikToker sekaligus influencer yang tengah naik daun, Emil Mario, membuat heboh netizen karena video viral menyambung kalimat syahadat dengan kata kotor.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Emil Mario memperagakan permainan sambung kata, namun diakhiri dengan kata kotor.

“L for Lesti, no. L for Laa Ilaha Ilallah, gue sudah capek banget nih ****,” kata Emil Mario dalam video di akun TikTok-nya yang kini telah dihapus.

Atas aksinya tersebut, Emil Mario pun seketika menjadi sasaran hujatan netizen yang tak terima dengan perilaku sang influencer.

Emil Mario pun kemudian mengunggah video permohonan maaf dan menegaskan bahwa dirinya tidak berniat sedikitpun untuk menyakiti pihak manapun.

Dikatakannya, aksi sambung kata tersebut merupakan murni keteledoran dan kekhilafannya sehingga dia pun meminta maaf atas aksi tak pantas itu.

Lalu siapa TikToker Emil Mario? Simak selengkapnya: