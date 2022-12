7 Album Terbaik pada Tahun 2022, Salah Satunya Lagu Renaissance dari Beyonce

PIKIRAN RAKYAT – Musik merupakan bagian dari kehidupan yang sering didengarkan dalam berbagai keadaan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, musik yang dihasilkan pun kian beragam. Banyak penyanyi-penyanyi berbakat yang bermunculan dan menunjukan eksistensinya di dunia musik.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Esquire, berikut tujuh album lagu terbaik di tahun 2022.

1. The 1975, Being Funny In A Foreign Language

Selama dekade terakhir dan empat album yang penuh sesak, Matty Healy bersama anak laki-lakinya telah membuktikan diri bahwa mereka mampu melakukan momen-momen hebat. Melalui album kelima, mereka telah memberikan rekor hebat pertama mereka.

2. Larkin Poe, Blood Harmony

Setelah mengalami banyak hal buruk di album studio keenam mereka, akhirnya Blood Harmony dengan mudah membawa mereka bangkit.

3. Alvvays, Blue Rev