Lirik Lagu Aisah – Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Aisah – Five Minutes

Aisah, kau pergi ke kota tinggalkan aku yang sendirian

Aisah, kau berjanji pulang menemuiku yang kesepian

Aku di sini terus menanti, hoo



Aisah telah pergi, pergi meninggalkanku

Mungkin suatu hari nanti kau 'kan datang untukku

Kapankah kau kembali, kembali 'tuk diriku lagi?

Mungkin setahun lagi atau kau takkan kembali 'tuk diriku lagi



Aisah, masihkah dirimu mencintaiku saat kau jauh? (saat kau jauh)

Aisah, kau berjanji pulang menemuiku yang kesepian

Aku di sini terus menanti, hoo



Aisah telah pergi, pergi meninggalkanku

Mungkin suatu hari nanti kau 'kan datang untukku

Kapankah kau kembali, kembali 'tuk diriku lagi?

Mungkin setahun lagi atau kau takkan kembali 'tuk diriku lagi



Cu-curu-cu-curu

Cu-curu-cu-curu

Cu-curu-cu-curu



Cu-curu-cu-curu

Cu-curu-cu-curu

Hoo



Aisah telah pergi, pergi meninggalkanku

Mungkin suatu hari nanti kau 'kan datang untukku

Aisah kapan kembali, kembali 'tuk diriku lagi?

Mungkin setahun lagi atau kau takkan kembali 'tuk diriku



Aisah telah pergi, pergi meninggalkanku

Mungkin suatu hari nanti kau 'kan datang untukku

Kapankah kau kembali, kembali 'tuk diriku lagi?

Mungkin setahun lagi atau kau takkan kembali 'tuk diriku lagi



Credit

Artis : Five Minutes

Album : Satu Hati

Songwriter : Edward Elmer Heber

Dirilis : 2010

Genre : Rock, Indonesian Rock



Fakta di balik lagu Aisah

Lagu yang berjudul “Aisah” yang populerkan oleh band Five Minutes, dirilis pada 2007 lalu. Lagu ini berdurasi 4 menit 17 detik ini merupakan video klip kedua dari album yang kedelapan, dan lagu yang masuk kedalam album bertajuk “Satu Hati” yang dibawah naungan EMI Music Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang telah meninggalkan pria ke kota untuk mengikuti kegiatan casting untuk menjadi seorang artis.



Nama Aisah menjadi ikon dalam lagu ini, karena mengibaratkan seorang wanita dari desa yang mencoba untuk mencari keberuntungan bekerja di kota besar.



Ricky seorang vokalis Five Minutes menjelaskan bahwa konsep dalam lagu ini sangat berbeda dari album sebelumnya, dari segi materi lagunya pun terlihat lebih ringan tetapi mereka tetap menjaga sebuah kualitas bermusiknya dan berusaha semaksimal mungkin. Terlebih lagi tiap personelnya dapat menyumbangkan lagu. (Nisrina Sukmawati)***