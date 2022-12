Avatar Versi Indonesia Pernah Rilis, Sentuhan Kearifan Lokal Potret Suku Na'Vi Bikin Netizen Emosi

PIKIRAN RAKYAT - Perilisan film Avatar 2: The Way of Water pada 14 Desember 2022 kemarin, tengah menjadi demam yang menyerang para pencinta film animasi besutan James Cameron tersebut.

13 tahun tentu bukan waktu yang singkat untuk menunggu kisah lanjutan dari film pertama Avatar yang dirilis pada 17 Desember 2009.

Ekspresi dan apresiasi terhadap Avatar 2: The Way of Water beragam. Namun, ada yang menarik tentang bagaimana apresiasi film tersebut yang diduga terjadi di Indonesia.

Akun Twitter @onecak menunggah kolase tangkapan layar salah satu sinetron di Indonesia yang diduga meniru penampilan tokoh-tokoh yang ada di Avatar 2 yang identik dengan warna bilu dengan garis hingga telinga lebar.

"Bocoran film Avatar yang baru," kata akun tersebut pada Kamis, 15 Desember 2022.

Unggahan tersebut memicu reaksi beragam dari netizen di kolom komentar.

"Alternative universe pasca Pandora kena bom atom, suku Na'vi kepapar radiasinya," kata pemilik akun @rizhopoda.

"Avatar : The Way of The Selokan Water," ucap pemilik akun @pristaday.