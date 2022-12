Lirik Lagu Memori – Maliq & D’Essentials dan Fakta di Baliknya

Memori – Maliq & D’Essentials



Kutuliskan dan hapus lagi

Rangkaian rayuan menusuk hati

Untuknya yang t'lah kutemukan

Temukan teman 'tuk disayang



Jangan dibilang sebatas seru

Jangan menghilang ditelan waktu

Tetap berada dalam radarku



Mulai hari ini

Janji-janji berterbangan menari

Yang terjadi, ya terjadi saja

Kar'na cerita hari ini

Kemarin dan esok takkan terganti

Yang terjadi, ya terjadi saja

Menjadi memori, oh



Akan kulakukan berulang

Terus kutaburi pujian

Untuknya yang jadi pujaan

Pujaan hati yang tersayang



Jangan dibilang sebatas seru

Jangan menghilang ditelan waktu

Tetap berada dalam radarku



Mulai hari ini

Janji-janji berterbangan menari

Yang terjadi, ya terjadi saja

Kar'na cerita hari ini

Kemarin dan еsok takkan terganti

Yang terjadi, ya terjadi saja

Mеnjadi memori, oh



Bila hari ini terjadilah, terjadi

S'moga esok kita menarilah, menari

Bila hari ini terjadilah, terjadi

Sampai nanti t'rus menari



Mulai hari ini

Janji-janji berterbangan menari

Yang terjadi, ya terjadi saja

Kar'na cerita hari ini

Kemarin dan esok takkan terganti

Yang terjadi, ya terjadi saja

Menjadi memori (di sini mulai hari ini)



Dan hari ini (janji-janji berterbangan menari)

(Yang terjadi, ya terjadi saja) oh, terjadilah, terjadi

(Kar'na cerita hari ini) dengan hari ini

Kemarin dan esok takkan terganti

Yang terjadi, ya terjadi saja

Menjadi memori, oh



Bila hari ini terjadilah, terjadi

S'moga esok kita menarilah, menari

Yang terjadilah, terjadi (biar menjadi memori)

Bila hari ini terjadilah, terjadi

S'moga esok kita menarilah, menari

Terjadilah, terjadi (biar menjadi memori)



Credits

Dirilis: 2021

Album: RAYA

Artis: Maliq & D'Essentials

Genre: R&B/Soul, Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Widi Puradiredja / Indah Wisnuwardhana



Fakta di Balik Lagu Memori – Maliq & D’Essentials

Maliq D’Essentials merupakan grup music asal Jakarta yang berhasil menjadi salah satu grup music yang mempunyai ciri khas dalam lagu-lagunya hingga dikenal oleh banyak orang.

Maliq D'essentials dianggap sebagai sebuah grup band yang banyak mengubah warna music, karena ciri khas mereka yang kuat dalam penulisan lirik dan aransemen lagu.

Lagu-lagu cinta yang mereka bawakan tak kalah membuat para pendengarnya tergila-gila karena lirik yang mereka sajikan benar-benar indah nan puitis.

Pada 2021 mereka kembali merilis sebuah album, yang bertajuk RAYA. Peluncuran album RAYA menjadi penutup dari rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II.

Peluncuran dua mini album sebelumnya dan album RAYA menjadi pembuktian kreativitas mereka di tengah masa pandemi COVID-19.

Album ini menjadi salah satu perayaan mereka karena masih eksis di blantika musik Tanah Air setelah lebih dari 18 tahun berkarya.

Selain itu, album ini juga sebagai penanda dan perayaan kembalinya Indah Wisnuwardhana dalam mengisi posisi vokal setelah absen selama 6 bulan akibat varises di sekitar pita suara yang dialaminya pada 2013 silam.