Westlife akan Gelar Konser di Bandung, Berikut Harga Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT – Konser “Westlife The Wild Dreams Tour 2023” akan segera digelar di Bandung pada tanggal 12 Februari 2023 mendatang.

Melalui akun Twitter resmi @westlifemusic, boyband asal Irlandia itu membagikan kabar bahagia tersebut.

“Bandung, kami sangat senang mengumumkan bahwa kami akan memainkan Playlist Love Festival Februari mendatang! Kami selalu senang bermain di Indonesia dan tidak sabar untuk kembali,” tulisnya di Twitter.

Tak hanya memberitakan kabar bahagia soal kedatangannya kembali untuk bernyanyi bersama para penggemar di Indonesia, Westlife juga menginformasikan bahwa tiket konser mereka sudah bisa dibeli pada Jumat, 16 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.

Tiket tersebut bisa didapatkan melalui situs playlist live festival, dengan harga tiket early bird seharga Rp375.000 dan presale seharga Rp450.000 untuk dua hari sudah habis terjual.

Sementara itu, untuk tiket normal yang akan dijual pada hari Jumat nanti dipatok dengan harga Rp750.000 untuk dua hari.

Dalam konser tersebut juga turut menampilkan penyanyi-penyanyi lainnya, seperti Ten2Five, Christian Bautista, Krisdayanti, Sheila Majid, Reza Artamevia, Rio Febrian, Stinky ft Andre Taulany.

Kemudian, ada Tipe X, Kangen Band, Dygta, Ifan Seventeen, Crazy Frog, Drive ft Anji, Joeniar Arif, Adera, New Eta, The Cangcuters, Budi Doremi,Super9Boyz, XO-IX, 7Icons, Goliath, J-Rocks ft Prisa, Bian Gindas, Pongki Barata, Sherina, The Rain, Tofu Reunion, Letto, Mocca, dan masih banyak lagi.