Lirik Lagu Hitam Putih Dunia - Rocket Rockers dan Fakta di Baliknya

Hitam Putih Dunia - Rocket Rockers

Menunggu mentari kan tiba, izinkan ku berkata

Selamat datang pintu masa depan

Terangi mimpi yang tak hilang, mendung sejak tadi malam

Masa menjelang masa lalu terbang

Menunggu mentari kan tiba, izinkan ku berkata

Selamat datang pintu masa depan

Terangi mimpi yang tak hilang, mendung sejak tadi malam

Asa menjelang masa lalu terbang

Hilang, tak peduli

Tanpamu disini sendiri

Buta, tanpa arah tujuan

Oh tidak apa yang sedang terjadi?

Malam ini kau pun meninggalkanku

Tapi tak masalah denganku

Ku kan bertahan terus jalani hidup

Mengapa sepi tak pernah kurasakan?

Sebelumnya menjalani sendiri

Ku kan berdiri tegar disana

That's ok

I'm alright

Hitam putih dunia akan tetap terasa

Walau tanpamu disini, takkan begitu berarti

It's ok everything is gonna be fine

I'm alright when you're not by my side

It's ok everything is gonna be fine

I'm alright

Oh tidak, apa yang sedang terjadi?

Malam ini kau pun meninggalkanku,

Tapi tak masalah denganku

Ku kan bertahan terus jalani hidup

Mengapa sepi tak pernah kurasakan?

Sebelumnya menjalani sendiri

Ku kan berdiri tegar disana

That's ok

Sadarkanku sebelum terbit mentari

Sadarkanku sebelum terbit mentari

Sadarkanku sebelum terbit mentari

Sadarkanku sebelum terbit mentari

Dan sadarkanku dan sadarkanku

Oh tidak, apa yang sedang terjadi?

Malam ini kau pun meninggalkanku

Tapi ku bertahan dan terus jalani

Mengapa sepi tak pernah kurasakan?

Sebelumnya menjalani sendiri

Ku akan berdiri tegar disana

Oh tidak, apa yang sedang terjadi?

Malam ini kau pun meninggalkanku

Tapi ku bertahan dan terus jalani

Mengapa sepi tak pernah kurasakan?

Sebelumnya menjalani sendiri

Ku akan berdiri tegar disana

Nananananana nananananana

Nananananana ooo it's ok

I'm alright

Credit

Artis: Rocket Rockers

Dirilis: 2015

Album: Better Season

Genre: Alternatif/Indie, Indonesian Indie, Rock, Indonesian Rock

Penulis lagu: Aska Pratama

Fakta di Baliknya

Hitam Putih Dunia merupakan lagu yang dibawakan Rocket Rockers, band asal Indonesia yang dibentuk pada 1998.

Adapun dibentuknya Rocket Rockers bermula saat sejumlah remaja masjid di kompleks perumahan berkumpul.

Sepanjang karier mereka, Rocket Rockers sudah merilis lima album. (Ratna Woro Susanti)***