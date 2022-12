Lirik Lagu Aku Bukan Boneka - Rinni Wulandari dan Fakta di Baliknya

Aku Bukan Boneka - Rinni Wulandari

Nana nana (wow aha)

Nana nana (wow aha)

Nana nana (wow aha)

Kau pikir aku akan tergoda

Saat kau bisikkan kata cinta

Kau pikir aku seperti mereka

Yang mudah saja berimu semua

Aku berbeda aku tak sama

Aku bukanlah sebuah boneka

Aku berbeda aku tak sama

Yang kuinginkan hanyalah cinta (ye ye aw)

Kau pikir aku akan tergoda

Saat kau bisikkan kata cinta

Kau pikir aku sperti mereka

Yang mudah saja berimu semua

Aku berbeda aku tak sama

Aku bukanlah sebuah boneka

Aku berbeda aku tak sama

Yang kuinginkan hanyalah cinta oh

One two three ow

Nana

Akulah kuncianmu

Nana

Kupegang rahasiamu

Nana (wow)

Akulah kuncianmu

Nana (aha)

Kupegang kartu matimu

Nana (wow)

Akulah kuncianmu

Nana

Kupegang rahasiamu

Nana (wow)

Akulah kuncianmu

Nana

Kupegang kartu matimu

Nana (wow)

Nana (aha)

Nana (wow)

Nana (aha)

Aku bukan boneka

Boneka boneka

Aku bukan boneka

Aku bukan boneka

Boneka boneka

Oh yeah

Aku bukan boneka

Boneka boneka

Ku bukan boneka

Aku bukan boneka

Boneka boneka

Na na

One two three ow

Nana (wow)

Akulah kuncianmu (akulah kuncianmu)

Nana

Kupegang rahasiamu (rahasiamu)

Nana (wow)

Akulah kuncianmu

Nana (ye)

Kupegang kartu matimu

Nana (wow)

Akulah kuncianmu (akulah kuncianmu)

Nana

Kupegang rahasiamu (oh)

Nana (wow)

Akulah kuncianmu (yeah)

Nana (aha)

Kupegang kartu matimu

Nana (wow)

Akulah kuncianmu

Nana (aha)

Kupegang rahasiamu

Nana (wow)

Akulah kuncianmu

Nana (aha)

Kupegang kartu matimu

Nana (wow)

Akulah kuncianmu

Nana (aha)

Kupegang rahasiamu

Credit

Artis: Rinni Wulandari

Dirilis: 2007

Album: Aku Tetap Milikmu

Genre: Pop

Fakta di Baliknya

Aku Bukan Boneka merupakan lagu yang dibawakan Rinni Wulandari, penyanyi sekaligus penulis lagu jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-4 pada 2007.

Lagu ini masuk dalam album pertamanya yang bertajuk Aku Tetap Milikmu, dan dirilis pada 2007.

Dalam album tersebut, Rinni juga merilis ulang lagu Shaden yang bertajuk Dunia Belum Berakhir. (Ratna Woro Susanti)***