Lirik Lagu Semoga – Maliq D’Essentials dan Fakta di Baliknya

Semoga – Maliq D’Essentials



Gayung bersambut karena rayu

Siapa sangka ini jadi serius

Berakit ke hulu perlahan lalu

Siapa sangka hati ikut tersentuh, oh, oh



Dia-aku sama tahu

Ceritanya sedang di dalam gelora yang seru

Dia-aku sadar rindu

Mengakui senang di dalam gelora yang sama



Senandungkan lagu (senandungkan lagu) cinta melulu (cinta melulu)

Mungkin aku benar-benar melayu

Sedikit manis kata, katakan yang tak biasa

Sedikit beri warna yang sedang berbunga, oh, oh



Dia-aku sama tahu

Ceritanya sedang di dalam gelora yang seru

Dia-aku sadar rindu

Mengakui senang di dalam gelora yang sama



Terlihat dari mata ada berharap

Semoga kelak aku dan dia lebih dari ceritanya

Lebih dari rasa bergelora

Sedikit banyak boleh saja berharap

Semoga kelak menjadi nyata

Walau menggeser logika

Seperti layaknya yang sedang jatuh cinta

Seperti aku-dia

Ceritanya kita sedang, du, du, du

Yang seru

Dia-aku sama tahu



Semoga aku-dia

Semoga, semoga

Semoga aku-dia

Semoga aku-dia

Semoga aku-dia

Semoga, semoga

Semoga aku-dia

Semoga, semoga

Semoga aku-dia

Semoga, semoga

Semoga aku-dia

Semoga, semoga

Semoga aku-dia

Semoga, semoga

Semoga aku-dia

Semoga, semoga

Semoga aku-dia

Semoga, semoga



Credits

Dirilis: 2021

Album: RAYA

Artis: Maliq & D'Essentials

Genre: R&B/Soul, Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Widi Puradiredja / Indah Wisnuwardhana



Fakta di Balik Lagu Semoga – Maliq D’Essentials

Maliq D’Essentials merupakan grup music asal Jakarta yang berhasil menjadi salah satu grup music yang mempunyai ciri khas dalam lagu-lagunya hingga dikenal oleh banyak orang.

Maliq D'essentials dianggap sebagai sebuah grup band yang banyak mengubah warna music, karena ciri khas mereka yang kuat dalam penulisan lirik dan aransemen lagu.

Lagu-lagu cinta yang mereka bawakan tak kalah membuat para pendengarnya tergila-gila karena lirik yang mereka sajikan benar-benar indah nan puitis.

Pada 2021 mereka kembali merilis sebuah album, yang bertajuk RAYA. Peluncuran album RAYA menjadi penutup dari rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II.

Peluncuran dua mini album sebelumnya dan album RAYA menjadi pembuktian kreativitas mereka di tengah masa pandemi COVID-19.

Album ini menjadi salah satu perayaan mereka karena masih eksis di blantika musik Tanah Air setelah lebih dari 18 tahun berkarya.

Selain itu, album ini juga sebagai penanda dan perayaan kembalinya Indah Wisnuwardhana dalam mengisi posisi vokal setelah absen selama 6 bulan akibat varises di sekitar pita suara yang dialaminya pada 2013 silam.