Lirik Lagu Good Lovin – Maliq D’Essentials dan Fakta di Baliknya

Good Lovin – Maliq D’Essentials



We start it all, it may not be the right time

We have it all, the love live in higher ground

Trying not too blind and fall



Another day, another reason to be safe

It's all on you, it's all on me, it's all on us

It might be right, it might be wrong

Yeah



All I know this feels like lovers in a movie scene

We'll never know until the end



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real

You know we have a chance



Summer love acting like a rainy days

We pretend as if the dance will ever last, yeah

Tryin' not to fall too far



Or let it be, let it be like lover's love

Or let it lost, let it happen, let it on

Let it fall, let it far



Like the moment when we're holding breath before we kissed

Waiting for it to begin



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real

We know we have a chance



To feel what it feels, I know we have a chance

To feel what it feels, I know, I know, I know



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin'

I know we'll have it, you know it's real

You know we have a chance

Good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, I know it's real



I know we'll have a good, good lovin'

You know we'll have a high time lovin', yeah

I know we'll have it, you know it's real



Credits

Dirilis: 2021

Album: RAYA

Artis: Maliq & D'Essentials

Genre: R&B/Soul, Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Widi Puradiredja / Indah Wisnuwardhana

Fakta di Balik Lagu Good Lovin – Maliq D’Essentials

Maliq D’Essentials merupakan grup music asal Jakarta yang berhasil menjadi salah satu grup music yang mempunyai ciri khas dalam lagu-lagunya hingga dikenal oleh banyak orang.

Maliq D'essentials dianggap sebagai sebuah grup band yang banyak mengubah warna music, karena ciri khas mereka yang kuat dalam penulisan lirik dan aransemen lagu.

Lagu-lagu cinta yang mereka bawakan tak kalah membuat para pendengarnya tergila-gila karena lirik yang mereka sajikan benar-benar indah nan puitis.

Pada 2021 mereka kembali merilis sebuah album, yang bertajuk RAYA. Peluncuran album RAYA menjadi penutup dari rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II.

Peluncuran dua mini album sebelumnya dan album RAYA menjadi pembuktian kreativitas mereka di tengah masa pandemi COVID-19.

Album ini menjadi salah satu perayaan mereka karena masih eksis di blantika musik Tanah Air setelah lebih dari 18 tahun berkarya.

Selain itu, album ini juga sebagai penanda dan perayaan kembalinya Indah Wisnuwardhana dalam mengisi posisi vokal setelah absen selama 6 bulan akibat varises di sekitar pita suara yang dialaminya pada 2013 silam.