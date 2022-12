Avatar: The Way of Water, Sebuah Kisah Pengungsian dan Eksplorasi atas Rasa Takut dan Cinta

PIKIRAN RAKYAT - Avatar: The Way of Water (Avatar 2) pada dasarnya seperti menyuguhkan dasar pemikiran mengenai seseorang yang tengah berhadapan dengan rasa takut akan kehilangan orang-orang yang disayanginya.

Berada dalam situasi mara bahaya yang mengancam keselamatan orang-orang tercinta, seseorang bisa memilih antara lari bersembunyi atau maju menghadapinya.

Atas nama melindungi orang-orang tersayang, seseorang bisa memilih lari menjauh dari mara bahaya.

Meski dalam kehidupan, melindungi orang-orang tercinta dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan bukan melulu perkara menghindar. Namun justru sering kali seseorang harus menghadapinya dengan segala risiko.

Dari dasar pemikiran itulah kemudian cerita Avatar: The Way of Water bergulir selama 3 jam 10 menit.

Penonton akan disuguhkan oleh kisah Jake Sully, tokoh utama yang diperankan Sam Worthington, menghindari "Orang-orang Langit" yang datang kembali ke Planet Pandora setelah sekian lama.

Pasalnya, di balik ambisi besar Orang-orang Langit mengeksploitasi sumber daya Planet Pandora untuk kepentingan profit, ada satu misi khusus yang menyasar Jake Sully dan keluarganya.

Musuh bebuyutan Sully yakni Miles Quatrich (diperankan oleh Stephen Lang), kembali hadir dalam rupa Na'vi untuk memburu Sully.