Sinopsis Film Avatar: The Way of Water, Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Setelah 13 tahun, film Avatar akhirnya merilis seri kedua bertajuk Avatar The Way of Water, ini merupakan kelanjutan cerita dari keluarga Sully di Pandora.

Film Avatar The Way of Water diperankan oleh Zoe Saldana, Sigourney Weaver dan Sam Worthington.

Ada juga Kate Winslet, Michelle Yeoh, dan Oona Chaplin, pemeran Avatar The Way of Water masih sama dengan film Avatar sebelumnya.

Film yang disutradarai oleh James Cameron ini akan berdurasi lebih lama darin film Avatar yang pertama, yakni tiga jam.

Avatar The Way of Water akan berlatar lebih dari satu dekade setelah peristiwa film pertamanya, film ini akan menceritakan banyak hal tentang negeri Pandora.

Mulai dari kisa keluarga Jake Sully dan anak-anak mereka, masalah yang mereka perjuangan untuk tetap hidup, hingga tragedi yang mereka alami.

Sekuel film Avatar ini akan bercerita tentang Jake Sully yang saat ini tinggal bersama keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora.