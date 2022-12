Film Avatar: The Way of Water Tayang Hari Ini, Simak Jadwal dan Harga Tiket di Bioskop Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Film Avatar: The Way of Water sudah bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia.

Avatar: The Way of Water merupakan film kedua dari sekuel pertamanya di tahun 2009.

Film yang dibintangi Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Sam Worthington dan Kite Winslet di sutradari oleh James Cameron.

Lebih dari satu dekade setelah peristiwa film pertama, Avatar: The Way of Water bercerita tentang keluarga Sully.

Film ini mengisahkan tentang Sully yang cukup terganggu dengan adanya operasi penambangan RDA.

Sully justru menemukan klan baru saat dirinya pergi ke sebuah pelabuhan. Tempat yang Sully temui sangat berbeda dengan tempat yang biasa ia temui.

Di tempat klan baru tersebut tidak terdapat hujan ataupun air dan sangat berbeda dengan kehidapan di hutan.

Saksikan kisah selanjutnya di seluruh bioskop Indoensia. Berikut jadwal tayang di bioskop Bandung.