Sinopsis Film Stolen, Aksi Perampokan Nicolas Cage Demi Nyawa sang Anak

PIKIRAN RAKYAT - Film Stolen bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Rabu, 14 Desember 2022.

Film Stolen dirilis pertama kali pada 14 September 2012 di Amerika Serikat. Film ini berada di bawah naungan rumah produksi dari Millennium Entertainment, Nu Image Films, Saturn Films, serta Wonderland Sound and Vision.

Film Stolen disutradarai Simon West dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Danny Huston, Malin Åkerman, MC Gainey, Sami Gayle, Mark Valley, dan Josh Lucas.

Sinopsis Film Stolen

Film Stolen bercerita tentang mantan perampok, Will Montgomery (diperankan oleh Nicolas Cage) yang panik karena putrinya hilang dan diculik.

Will merupakan mantan narapidana yang baru saja bebas dari hukuman delapan tahun penjara karena aksi perampokan yang dilakukan bersama rekannya Vincent Kinsey (Josh Lucas) dan Hoyt (M. C. Gainey).

Meski bebas, Will masih dalam pengawasan seorang agen FBI bernama Tim Harland (Danny Huston). Namun, kembalinya Will tidak disambut baik oleh putrinya Alison (Sami Gayle).

Alison masih butuh waktu untuk mulai mengajak Will berbicara. Saat Will pergi ke bar tempat temannya bekerja, Riley Jeffers (Malin Akerman), Will ditelepon seseorang yang mengaku bernama Vincent, mantan partnernya dalam merampok.