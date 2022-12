Film Decision To Leave Masuk Nominasi Golden Globe Awards 2023, Simak Deretan Penghargaan yang Pernah Diraih

PIKIRAN RAKYAT – Film Korea Selatan, Decision to Leave, berhasil masuk nominasi sebagai film berbahasa non-Inggris terbaik di Golden Globe Awards ke-80 yang akan digelar pada Januari 2023 mendatang.

Terkait nominasi tersebut diumumkan oleh Asosiasi Pers Asing Hollywood pada Senin, 12 Desember 2022 waktu Amerika Serikat.

Adapun film thriller karya sutradara Park Chan-wook itu bersanding dengan empat film lainnya, yaitu All Quiet on the Western Front (Jerman), Argentina, 1985 (Argentina), Close (Belgia), dan RRR (India).

Film yang dibintangi aktor Korea Selatan, Park Hae-il dan aktris Tiongkok, Tang Wei ini bercerita tentang seorang detektif yang mencurigai seorang janda misterius yang terlibat dalam kasus pembunuhan.

Namun, setelah berhari-hari melakukan pengintaian dan interogasi akhirnya Park Hae-il jatuh hati kepada wanita tersebut.

Diketahui bahwa film tersebut berhasil membawa pulang penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Cannes 2022 (17-28 Mei 2022) dan terpilih sebagai film fitur internasional terbaik dari Academy Awards ke-94 yang dijadwalkan pada bulan Maret.

Fakta menarik di balik film Decision to Leave adalah proses syutingnya dilakukan sejak tanggal 19 Oktober 2020 hingga 12 Maret 2021. Kemudian, dirilis pada tanggal 29 Juni 2022.

Tak hanya filmnya yang menorehkan prestasi, para pemain Decision to Leave juga berhasil memboyong penghargaan dalam Blue Dragon Film Awards ke-43 pada 25 November 2022.