Rilis Besok, Berikut Jadwal Tayang Avatar 2: The Way of Water di Bioskop Tanah Air

PIKIRAN RAKYAT - Setelah 13 tahun berlalu, film Avatar akhirnya segera merilis seri keduanya bertajuk Avatar 2: The Way of Water.

Mengisahkan kelanjutan keluarga Sully di Pandora, film Avatar 2: The Way of Water siap mengajak para penggemarnya untuk berpetualang di dunia penuh keindahan.

Masih disutradarai oleh James Cameron, Avatar 2: The Way of Water juga akan tetap dimeriahkan dengan penampilan aktror-aktror di film sebelumnya.

Seperti Zoe Saldana sebagai Neytiri, Sigourney Weaver dalam peran baru dan Sam Worthington sebagai Jake Sully.

Baca Juga: Sinopsis dan Jadwal Tayang Avatar 2: The Way of Water di Bioskop Tanah Air

Selain itu, ada pula Kate Winslet sebagai Ronal, Michelle Yeoh sebagai Dr. Karina Mogue dan Oona Chaplin sebagai Varang.

Film Avatar 2: The Way of Water nantinya akan berdurasi lebih lama dari film Avatar sebelumnya, yaitu tiga jam.

Film Avatar 2: The Way of Water juga akan menjadi gerbang awal menuju Avatar Universe di tahun 2024, 2026, dan 2028.

Baca Juga: Sempat Tertunda, Catat Jadwal Tayang Film Avatar 2 Lengkap dengan Sinopsisnya