Keluar dari Girlband APRIL, Lee Jin-Sol Siap Debut Solo Karier dengan Lagu Barunya

PIKIRAN RAKYAT – Mantan anggota girlband K-Pop ‘April’, Lee Jin-sol dikabarkan akan debut solo karier dengan lagu barunya “Let Me Out”.

Let Me Out merupakan lagu solo pertama wanita berusia 21 tahun sejak kemunculannya bersama ‘April’ pada 2015.

Lee Jin-sol memutuskan untuk mundur dari girlband diduga karena anggota ‘April’ mengucilkan wanita cantik tersebut.

Tuduhan pengucilan pertama kali diajukan oleh Hyun-joo, adiknya yang bersikeras mengatakan bahwa saudara perempuannya dipaksa untuk mundur dari ‘April’. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh agensi mereka, DSP Media.

Selang beberapa bulan pasca skandal tersebut, DSP Media mengumumkan bahwa girlband ‘April’ resmi telah bubar.

Kabar mengejutkan itu dikonfirmasi oleh pihak agensi pada Jumat, 28 Januari 2022.

Melalui proses diskusi panjang selama beberapa waktu, keputusan tersebut menjadi hal yang sangat berat bagi anggota girlband ‘April’.

Meski telah secara resmi bubar, girlband ‘April’ meminta kepada para penggemar untuk memberikan dukungan kepada keenam anggota ‘April’ untuk menempuh jalan baru.